PSG | si ferma anche Messi | le condizioni per il Bayern Monaco

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo Kylian Mbappé si è infortunatoLionel. Altra possibile assenza pesante per la sfida tra PSG eArrivano pessime notizie in casa PSG. Nella serata di ieri, la squadra parigina è infatti stata eliminata dalla Coppa di Francia dal Marsiglia.è stato costretto a lasciare anticipatamente il campo per un problema ai muscoli posteriori della coscia. L’argentino salterà sicuramente la trasferta di campionato contro il, ma è a rischioper l‘andata dei quarti di finale di Champions League contro il. Un’assenza che si sommerebbe a quella di Mbappé. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Duro colpo per il Paris Saint - Germain. Lionel Messi si è infortunato durante la partita di Coppa di Francia persa ieri contro l'Olympique Marsiglia al Velodrome. Il 35enne fuoriclasse argentino ha ...Non sil'ondata di inchieste che sta investendo i principali club europei. Dopo la Juventus e il Manchester City, ora anche ilrischia. Nei confronti del club parigino e del presidente ...

Psg, Messi si ferma: a rischio la sfida di Champions con il Bayern la Repubblica

PSG, dopo Mbappé si ferma anche Messi: Galtier teme di non averlo col Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Calcio: Psg, dopo Mbappé si ferma anche Messi, a rischio il match di Champions con il Bayern La Ragione

PSG, si ferma anche Messi: a rischio la presenza contro il Bayern ... Footballnews24.it

Italia ferma, il Psg di Messi invece si fa il nuovo centro galattico Tuttosport

Parigi, 9 feb. – (Adnkronos) – Duro colpo per il Paris Saint-Germain. Lionel Messi si è infortunato durante la partita di Coppa di Francia persa ieri contro l’Olympique Marsiglia al Velodrome. Il 35en ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...