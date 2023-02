“Provini solo a maschi” | e l’ateneo cancella “Aspettando Godot” Ma i personaggi sono tutti uomini…

Eravamo in sei o sette a fare inel 2002. Prima di me c'era stato anche Paul Walker, ... Penso che, inconsciamente, sapessi di non voler essere ricordato per unruolo in tutta la mia ...Chiara nel 2019 ha scritto un romanzo, In ungrammo di cielo, e ha pure studiato recitazione a ... Nel 2015 si era rimessa in gioco presentandosi aidel talent di Rai2 The Voice, ma era ...

Me Too, il report globale: "7 attrici su 10 hanno subito abusi". Le lettere di Agis e Uicd: "Provini solo con… la Repubblica

Titanic, svelati i retroscena sui provini di DiCaprio e Winslet. Leo e i dubbi su Jack QUOTIDIANO NAZIONALE

Chi sono gli attori che hanno detto no a Titanic (o sono stati bocciati ... Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Titanic torna al cinema: i segreti del classico di James Cameron ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Dagli Stati Uniti all'Italia, il movimento Me Too sei anni dopo Eco Internazionale

Brendan Fraser è tornato a parlare di Superman: Flyby, film del 2002 che non ha mai visto la luce, rivelando di aver sostenuto dei provini per la parte dell'Uomo d'Acciaio.La regista di Foxfire ha ricordato le sensazioni provate quando assunse una Angelina Jolie appena diciannovenne ...