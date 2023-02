(Di giovedì 9 febbraio 2023) E’ statoal 302023 loper ie per icon figli minori di 14 anni. La possibilità di usufruire delloin questo caso supera l’assenza di accordi individuali ed è prevista «a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione». L’emendamento per il Milleproroghe, presentato da Antonio Nicita del Pd, è stato approvato all’unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato. su Open Leggi anche: Lonon decolla, aumentano dimissioni (e licenziamenti): c’è davvero una fuga dal lavoro?, ...

E' statoal 30 giugno 2023 lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni. La possibilità di usufruire dello smart working in questo caso supera l'assenza ...... verso una riforma sostanziale Grazie alla Legge di bilancio il Governo Meloni hai tagli in bolletta sugli oneri di sistema per le famiglie e i crediti d'imposta per le impreseal ...

Prorogato fino a giugno lo smart working per genitori e lavoratori fragili Open

Milleproroghe, proroga smart working fino al 30 giugno per genitori e fragili nel privato Il Sole 24 ORE

Decreto Milleproroghe 2023: cosa prevede per lavoro e imprese Partita Iva

Proroga fino a tutto il 2024 delle attuali concessioni balneari - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Balneari, la proroga fino al 2024. Medici in pensione a 72 anni: cambia tutto Affaritaliani.it

Roma, 8 feb. – L’uso della ricetta elettronica è prorogato di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2024. Lo prevede un emendamento al decreto milleproroghe approvato dalle Commissioni… Leggi ...L'annuncio del ministro per lo Sport e i giovani che accoglie la richiesta degli enti. Preoccupazione per il netto calo di candidature: a oggi Caritas per 1.600 posti ha ricevuto solo 1.222 richieste ...