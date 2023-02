Proroga smartworking per genitori e fragili nel privato

(Di giovedì 9 febbraio 2023)al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratorie per icon figli minori di 14 anni nel settoreanche in assenza degli accordi individuali e "a condizione che ...

Milleproroghe, proroga smart working fino al 30 giugno per genitori e fragili nel privato Il Sole 24 ORE

Lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato sarà prorogato fino al 30 giugno. Lo prevede un emendamento al Milleproroghe presentato dal ...(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Proroga al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato anche in assenza degli accordi ...