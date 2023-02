(Di giovedì 9 febbraio 2023) Conclusosi il primo Slam della stagione con la vittoria in Australia di Novak Djokovic, vediamo chi sono idei prossimiPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Come è ormai consuetudine il primo Slam della stagione è stato vinto da Novak Djokovic. Il campione serbo ha dominato l’Australian Open perdendo solo un set Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Secondo le quote dei bookmakers sarà Sonego a partire leggermente davanti nei. Ad ... che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205) . ...Il 35enne di Belgrado ha rispettato idella vigilia lasciando per strada un solo set a Melbourne Park, dove non perde addirittura dal 2018. Il suo livello si è alzato in maniera ...

Pronostici Tennis: i favoriti dei principali tornei 2023 LiveTennis.it

Pronostici tennis oggi 8/2/2023: quote Atp Montpellier bwin News Italia

Pronostici tennis Sonego – Krajinovic: “Sonny” tranquilli ! B-Lab Live!

Pronostici tennis oggi: dritte del Flaco sui tornei ATP e WTA B-Lab Live!

Pronostici tennis oggi 5/2/2023: quote Coppa Davis bwin News Italia

Lorient-Lens è un ottavo di finale della Coupe de France e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.Folta partecipazione al primo Torneo Open della stagione tennistica siciliana disputatosi al Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala. Ben ...