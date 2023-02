Probabili formazioni Udinese-Sassuolo | ventiduesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 12 febbraio nella cornice della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. Ecco gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Sottil e Dionisi. Il primo cerca la scossa, il secondo l’ha già trovato. L’obiettivo è lo stesso: il sogno del settimo posto.– Thauvin scalpita e cerca l’esordio, lasciando Success in panchina. Pereyra dovrebbe ancora accomodarsi in panchina, con ...