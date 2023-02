Probabili formazioni Sampdoria-Inter | ventiduesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ledi, match valido per ladi. I nerazzurri, lanciatissimi dopo la vittoria anche nel derby, sfidano i blucerchiati che cercano punti per una salvezza che appare ancora molto complessa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 13 febbraio, andiamo a scoprire di seguito le possibilidei due tecnici, Stankovic e Inzaghi. QUI– Stankovic sceglie ancora Lammers per far coppia con Gabbiadini, in mezzo al campo trova spazio ancora Winks. Leris squalificato, tocca a Zanoli. QUI– Lukaku reclama spazio in avanti, ma dovrebbe giocare titolare Dzeko. Brozovic ...