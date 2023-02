Previdenza Complementare | Cosa Bisogna Sapere per il 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sempre più italiani integrano la classica Pensione dell’Inps con la cosiddetta Pensione Integrativa o: si tratta in pratica di una pensione privata, stipulata con una Banca, per la quale si acconta ogni mese una cerca cifra, in modo da avere appunto un’integrazione alla pensione quando si avrà finalmente raggiunto l’età per terminare il lavoro. Vediamo insieme come funziona la Pensione, quanto si può dedurre e scaricare ogni anno, quali sono le migliori pensioni complementari e soprattutto se conviene farla.dice la Legge? Laè un sistema di pensionamento che integra quello pubblico fornito dall’INPS. Non è assolutamente obbligatoria e nasce come ...