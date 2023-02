(Di giovedì 9 febbraio 2023) La grande macchina del, il più ambito fra i premi letterari italiani, è ai nastri di partenza per l’edizione. Come stabilisce il nuovo regolamento, decisamente più orizzontale e...

Per bambini e ragazzi ha pubblicato diversi libri tra cui "La mucca volante" (2014), finalistaRagazze e Ragazzi; ''Giacomo il signor bambino'' (2015) e "La Divina commedia raccontata ......spiritello Ariel suo schiavo _ Prospero lo liberò da un pino dove l'aveva imprigionato la...da Calibano che li coinvolge in un piano per assassinare il suo padrone allettandoli con ildi ...

Calandrone, Fogli e Pincio già in gara per lo Strega la Repubblica

Selezionati i primi 15 titoli per il Premio Strega L'Unione Sarda.it

Premio Strega 2023: ecco i primi 15 libri in lizza Sololibri.net

Premio Strega 2023, il primo gruppo di “nominati” Gazzetta del Sud

La scrittrice Daniela Gambino in lizza per il Premio Strega - GrandangoloAgrigento Grandangolo Agrigento

Un viaggio alle origini del male in una performance sonora in cui il romanzo culto “La Città dei Vivi” del pluripremiato autore Nicola Lagioia, diventato un podcast prodotto da Chora Media, si trasfor ...Lo Strega apre le danze rivelando le prime quindici candidature. Tra i concorrenti scesi nell'agone del premio italiano più discusso e più ambito ci sono già due scrittori Mondadori, il che fa ...