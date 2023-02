Ppz Pride + prejudice + zombi | c' è francamente da divertirsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) PPZSu Mediaset Italia 2, 21.25. Con Lily James, Sam Riley e Ellie Bamber. Regia di Burr Steers. Produzione Usa 2015. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Eh sì. È proprio "Orgoglio e pregiudizio" però trasformato in film horror. Qualche anno fa Hollywood diede il via a una serie di manipolazioni di testi classici della letteratura con personaggi e situazioni terrificanti. Qui le dolci e languorose eroine di Jane Austen sono costrette a trasformarsi in donne d'azione. Non aspettano più aspiranti alla loro mano venuti da Londra. Dalla capitale arriva invece un'orda di(com'è success?, la solita pandemia che zomba una bella fetta della popolazione terrestre). La dolce Elizabeth Bennett è costretta a barricarsi colle sorelle nella loro casa di provincia per difendersi dall'orrenda ...