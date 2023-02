' Post provocatori' Diciotto arresti - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Yigit Cakmak, 8 anni, viene tratto in salvo dalle macerie di un edificio crollato. È stato sepolto per 52 ore dopo il terremoto che ha sconvolto il Medio Oriente

Tra queste anche alcuni gestori di account social che sono stati arrestati per '' sul sisma. Il governo si è deciso a combattere la disinformazione online e il gruppo NetBlocks, che ...

Arresti in Turchia per 'provocazioni' social sul sisma - Turchia ... ANSAmed

Hatay, 4 arresti per post sui social polemici contro i ritardi dei soccorsi dopo il sisma la Repubblica

Terremoto: Twitter bloccato e arresti, Erdogan stronca le proteste. 12mila morti. Due ragazzi salvati dai vigili del fuoco italiani Firenze Post

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 15.000 vittime. Erdogan ammette ... RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria - Oltre 11.700 morti. Proteste per i ritardi ... Il Fatto Quotidiano

La polizia turca ha arrestato almeno 18 persone e ne ha fermate cinque dopo la pubblicazione di quelli che sono stati descritti come "post provocatori" sui social media riguardo al terremoto in Turchi ...Macchina dei soccorsi turca giudicata lenta e inadeguata Il presidente non ci sta (e la polizia ferma utenti social per «post provocatori») ...