... povertà e guerra, con il 51% dei cittadini in difficoltàcontro il 45% del resto d'... grazie pure alla quota del 20% di rinnovabili, in cui conquistanobiomasse e agrovoltaico. "...... costretta per 'allineare' internamente le proprie differentipolitiche, a redarre e ... Qualsiasi soluzione deve essere risolta dalla politica in termini legislativi e di risorse. ...

Posizioni economiche Ata, parte la formazione nelle Marche Orizzonte Scuola

Piano di formazione Personale ATA inserito nelle graduatorie ... Oggi Scuola

Settimana di incontri su reclutamento e rinnovo contratto, per Anief è ora di centrare gli obiettivi Orizzonte Scuola

Recupero scatto 2013: la strada da battere è quella contrattuale FLC CGIL

Su reclutamento, mobilità lavori in progress per eventuale decreto ... ANIEF

La premier italiana a Bruxelles: abbiamo bisogno di difendere la competitività del nostro sistema. Giorgetti: possiamo essere d'accordo con ...Stereotipi sociali, differenze nelle retribuzioni, percorsi professionali penalizzanti: sono alcune delle barriere contro cui le donne devono combattere. Ma ...