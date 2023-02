Poliziotta aggredita nel carcere di Pozzuoli

Leggi su anteprima24

Ancora un fatto violento, l'ennesimo, all'interno delle carceri campane, questa volta nell'istituto femminile didove una detenuta ha aggredito una. A denunciarlo è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "Nella giornata di ieri – racconta – è avvenuta un'aggressione ad unaall'interno del reparto Articolazione per la Tutela della Salute Mentale della casa circondariale di: l'agente ha riportato un trauma facciale con la prognosi di quattro giorni". "La detenuta, trasferita da un penitenziario romano per essere collocata in una Rems, Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per mancanza di posti è stata assegnata all'Atm di. Per fortuna, il ...