Polizia locale | 162mila violazioni del codice della strada | nelle casse del Comune più di 11 milioni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. Il 2023 è per Bergamo l’annocultura, impegnativo sotto tutti i punti di vista. Anche per lacittadina, che sarà attiva su più fronti per gestire la sicurezza e la viabilità dei bergamaschi e dei turisti che arriveranno a Bergamo anche per partecipare ai numerosi eventi in programma. E proprio su questo fronte, per garantire un positivo soggiorno a chi sceglierà di visitare Bergamo durante quest’anno così importante, verranno messi in campo appositi servizi a tutela del turista. Lo sottolinea la comandante Gabriella Messina: “Abbiamo formato degli operatori per controllare taxi e noleggio auto con conducente perché è capitato che alcuni turisti abbiano pagato cifre esorbitanti rispetto al tragitto richiesto. In questo senso controlleremo anche l’area aeroportuale, dove ci hanno segnalato diversi soggetti ...