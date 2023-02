Pioli ritrova Ibra “Ora pensiamo ad arrivare fra le prime 4”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “So cosa devo fare, so di avere giocatori forti che vogliono reagire a questa situazione”. Stefanoci crede e spera che quella di domani contro il Torino possa rappresentare la partita della svolta per un Milan reduce da tre sconfitte di fila e che in questo 2023 ha vinto solo la prima gara disputata, quella del 4 gennaio con la Salernitana. “Rimango positivo e sereno, conosco i miei giocatori – assicura– Questo è un momento che fa parte del nostro lavoro, più difficile e delicato di altri, ma bisogna continuare a credere in quello che si fa, nei propri giocatori, e questo non è mai mancato. Siamo tutti consapevoli che possiamo fare di più. Vincere il campionato lo scorso anno è stato straordinario, l’ambizione era rivincere ma non ci riusciremo per cui da domani inizia un nuovo campionato dove l’obiettivo è ...

