Pioli | ' Difesa a 3 soluzione migliore Bennacer e Tomori out | ma ok in Champions'

Nonostante le brutta prestazione contro l'Inter nel derby della scorsa domenica, il Milan continuerà a giocare con laa tre: "È il modulo ideale per favorire la costruzione dal basso - spiega l'allenatore in conferenza - , non esistono moduli vincenti o perdenti". E poi le parole della vigilia sui singoli, a ......anni di lavoro ma non per: "No, non ci sono sistemi di gioco vincenti ma conta solo l'applicazione, un allenatore deve fare le sue valutazioni, ci manca la costruzione dal basso e una...

Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Il tecnico potrà contare sul rientro di Ibrahimovic e l’imprevedibilità di Rafael Leao.Il tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino di Juric: "Ibrahimovic ci sarà. Leao È importante, anche se ha perso brillantezza" ...