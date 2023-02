Pimonte | beccato in casa con droga tenta la fuga in mutande | preso

Leggi su 2anews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Inutile iltivo didel 44enne che, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione a, in provincia di Napoli, è stato trovato in possesso di stupefacenti. Inaveva, 160 grammi di marijuana, e quando i carabinieri hanno iniziato a fare i controlli, lui hato la, scalzo ed in