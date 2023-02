Picchiato da due donne | Borrelli | “I social amplificano il degrado” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Viene preso a schiaffi, calci e pugni da duementre una terza riprende tutta la scena, da rendere poi pubblica suie da far girare sui gruppi di chat. “Una sorta di gogna mediatica perché evidentemente per loro la punizione fisica inflitta all’uomo non poteva bastare ed infatti la vittima è stata anche esposta fuori dalla finestra mentre viene malmenata”. Lo afferma il deputato dei Verdi-Sinistra Francesco Emilio, dopo che molti utenti hanno segnalato ila lui e alla Radiazza di Gianni Simioli. Asi sono rivolti la stessa vittima dell’aggressione, avvenuta a Marano di Napoli, ed alcuni suoi familiari. L’uomo, si legge in una nota del deputato, sarebbe stato attirato con un pretesto in una sorta di trappola da una delle ...