Piazzapulita | anticipazioni 9 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nuova puntata diin onda stasera, 9, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: l’arrivo di Zelensky in Europa; un’indagine sulla rete di complicità nella latitanza di Matteo Messina Denaro; un’inchiesta sullo stato della sanità in Calabria.: ospiti 9Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il magistrato Nino Di Matteo; Gianni Cuperlo (PD); i giornalisti Francesca Mannocchi, Angela Mauro e Alessandro Sallusti, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta e il presidente della Fondazione Tatarella e Nazione Futura ...