Piazza Municipio | arrestato un ricercato

(Di giovedì 9 febbraio 2023) . L'uomo era destinatario di un provvedimento di arresto emesso dalle autorità bielorusse il 1° dicembre 2020 per truffa . Martedì sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva didove hanno rintracciato U.H., 27enne bielorusso, sottoponendolo ad arresto provvisorio ai fini estradizionali poiché destinatario di un provvedimento di arresto emesso dalle autorità bielorusse il 1° dicembre 2020 per truffa.