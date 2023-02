Petrelli uomo 2023 | le collezioni abiti da cerimonia

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Quando si parla dida, non si può non fare riferimento alle. Lesono quattro: Skyline,1941, Luxury Man e Italo Perez. Quali sono le differenze tra glie come si è presentato il brand nell’ultima fiera di settore a Bari? Il mondoIl marchionasce in Puglia, a Martina Franca (TA). L’attività parte negli anni Ottanta dalla passione per la sartoria di Giuseppe. Oggi, l’attività è alla guida dei tre figli Italo, Pierangelo e Livianna. Lesi basano non soltanto sulla sartorialità e sull’eleganza, ma anche sulla visione del brand. Infatti, non è passato inosservata ...