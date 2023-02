Perché SpaceX vuole limitare internet alle forze ucraine

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023)intendel’uso di Starlinkarmate, lo ha reso noto la presidente dell’azienda Gwynne Shotwell. Secondo la presidente, l’Ucraina può utilizzare i terminali per le comunicazioni, ma “non abbiamo mai voluto che fossero utilizzati a fini offensivi”. La compagnia fondata da Elon Musk è stata essenziale nel fornire connessioneda satellitedall’inizio della guerra, sia per le comunicazioni sia per il pilotaggio dei droni. Il servizio “non è previsto che venga usato come un’arma”, ha detto Shotwell a un evento mercoledì a Washington. “Gli ucraini lo hanno utilizzato in modi non previsti e che non fanno parte di alcun accordo”. Non è la prima volta che Musk e i vertici ucraini si ...