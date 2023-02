Perché ancora oggi ci vuole una Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza che riconosca il ruolo che esse svolgono in questo ambito

(Di giovedì 9 febbraio 2023), solo una donna su tre è ricercatore d’ingegneria. E, nonostante questa tendenza sia più o meno rilevante a seconda dei diversi contesti nazionali, è generalmente riscontrabile in tutto il contesto globale. Da sempre, infatti, un significativo divario di genere caratterizza la partecipazione femminile nelle cosiddette discipline STEM, ossia:, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. “A Heart for Science”, punta alleSTEM l’iniziativa per le materie ...

Non voglio dire tropponon si sanulla di questo, ma sembra molto con i piedi per terra e anche molto spirituale in modi che sono nuovi per noi. Alaqua come protagonista è ...... la colpa non è dell'autonomianon èmai stata applicata. Se fossi il governatore di una regione del Sud non avrei dubbi, invocherei le opportunità del regionalismo. È rischioso che i ...

«Il 41 bis è stato utile e lo è ancora, perché la mafia non è un fenomeno transitorio» Micromega

Perché il biologico non basterà a sfamarci (ancora per un po') AgriFoodToday

Ecco perché gli italiani non vogliono (ancora) le auto elettriche Panorama

Turchia, perché Erdogan non va (ancora) nelle zone terremotate ... Milano Finanza