Peppino di Capri | storia dell' ospite d' onore della terza serata di Sanremo

(Di giovedì 9 febbraio 2023)Diè lo pseudonimo di Giuseppe Faiella, un giovane napoletano che viene da una famiglia che ha, come si dice, la musica nel sangue: il nonno era musicista nella banda die il padre ...

Diè lo pseudonimo di Giuseppe Faiella, un giovane napoletano che viene da una famiglia che ha, come si dice, la musica nel sangue: il nonno era musicista nella banda die il padre ...Durante la serata, poi, ci sarà spazio anche per il noto cantante napoletanoDi. Nella sua carriera ha presentato 15 canzoni al Festival, vincendolo per ben due volte. Tornerà poi ...

La Rai scarica Fedez. Maneskin e Peppino di Capri, due generazioni a confronto Corriere TV

Sanremo 2023, Peppino di Capri incontra i Måneskin: «Voi avete aperto per i Rolling Stones, io ho suonato... Corriere della Sera

Peppino di Capri a Sanremo 2023: il premio alla carriera per i 70 anni di musica Fanpage.it

Peppino di Capri, età, mogli e figli: il recordman del Festival torna per la 15esima volta all'Ariston ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Peppino Di Capri incontra Damiano dei Maneskin. Lo scatto intergenerazionale diventa virale Il Fatto Quotidiano

Striscia la notizia continua la sua "indagine" dedicata al Festival di Sanremo e dopo aver consegnato il tapiro ad Amadeus, torna a parlare di Blanco e della distruzione del ...Stasera ospiti i Maneskin, Peppino Di Capri e Sangiovanni che canta con Gianni Morandi. Torna Massimo Ranieri, assieme a Rocío Muñoz Morales. Dalla nave si esibisce Guè e da piazza Colombo Annalisa.