Pensioni anticipate 2023 | ultime su Quota 41 | utile entro 5 anni o beffa?

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 9 febbraio 2023)41i cinquedi legislatura potrà essere ancoraè rischia di tradursi in una? Su questo stanno disquisendo i nostri lettori, dopo che hanno letto le dichiarazioni del sottosegretario Freni relativamente alla possibilità di concedere la misura,41 per tutti senza limiti anagrafici, ma non nela causa della ristrettezza di risorse. Il Sottosegretario non si è detto contrario e sostiene il Governo abbia tra gli obiettivi la41, ma sostiene altresì che non sia corretto avanzare tempistiche nell’immediato, in quanto non sarebbero confermate. L’unica certezza è che la41 dovrebbe vedere la lucei 5di legislatura. I lavoratori sono rimasti ...