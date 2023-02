In un video lanciato dall'isola ecologica e impianto moderno di Tivoli, l'ex ministro dell'Ambiente Alfonso, oggi presidente della fondazione Univerde, ha lanciato un appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Tivoli era 10 anni fa in emergenza rifiuti. Oggi è eccellenza italiana ...... già primo dirigente legale dell'ufficio di presidenza dell'INPS), Luca Carabetta (consulente per l'#innovazione e la #trasformazionedigitale, già Deputato), Alfonso(Presidente della ...

Pecoraro Scanio: "Gualtieri veda Tivoli e rinunci a inceneritore" - Il ... Il Sole 24 ORE

Pecoraro Scanio: "Ecologia, pace e occupazione: la Bianchi riparte ... LA NOTIZIA

Pecoraro Scanio "Rilancio eccellenze con premi a panettone ... L'Ecodelsud.it

Napoli, Pecoraro Scanio "Con recupero Gambrinus Manfredi ... Italpress

Regionali Lazio: Pecoraro Scanio "Polo Progressista avvio Ulivo 4.0 ... Italpress

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...“Nel giorno di San Biagio, a Milano per tradizione si mangiano le ultime fette di panettone. In questa data con lo chef Enrico Derflingher ...