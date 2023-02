(Di giovedì 9 febbraio 2023) La Cina conferma di non avere accettato ladi un colloquio telefonico tra il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, per ...

Dato che questo approccio, definito "irresponsabile e gravemente sbagliato" da, "non ha creato un'atmosfera adeguata per il dialogo e gli scambi, la Cina non ha accettato la proposta degli ...Non solodecisamente i conati separatisti presenti sull'isola, ma anche le intromissioni dall'estero ergendosi con veemenza contro ogni contatto ufficiale tra le autorit di Taiwan e ...

Pechino respinge la richiesta degli Stati Uniti per una telefonata di chiarimento sul pallone spia Globalist.it

Pallone cinese, Pechino rifiuta la telefonata con il capo del Pentagono Corriere del Ticino

Usa: Pentagono, dopo abbattimento pallone, Cina ha respinto nostra chiamata La Ragione

La visita dei parlamentari svizzeri a Taiwan preoccupa la Cina laRegione

Covid, la Cina blocca l’antivirale di Pfizer ma nella provincia dell’Henan è positivo il 90% della popolazione Milano Finanza

Il ministero della Difesa di Pechino ha rifiutato un tentativo di interlocuzione da parte del segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ...I rottami erano al largo della Sud Carolina, sparsi in un’area di oltre 11 chilometri. Pechino ne richiede la restituzione ...