Pd | votanti Circoli a quota 30mila | Bonaccini al 50 | 74% e Schlein al 36 | 16%

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb (Adnkronos) - La Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico ha aggiornato i dati ufficiali delle Convenzioni di circolo provenienti dalle commissioni provinciali. Alla data del 9 febbraio, hanno già espresso il loro voto 29930 iscritti. I risultati sono i seguenti:15123 voti, pari al 50,74%.10778 voti, pari al 36,16%. Cuperlo 2475 voti, pari all'8,30%. De Micheli 1431 voti, pari al 4,80%.

