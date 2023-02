Pd | Jacopo Scandella | “Voglio continuare il lavoro che ho cominciato in Regione”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. “Sono entrato in consiglio regionale a sorpresa, fuori dalle correnti principali del partito, con una forte spinta territoriale e generazionale. L’esperienza è stata lunga e ho affrontato tante cose diverse fra di loro; tutti i temi attuali – trasporti, sanità… – li ho seguiti come capogruppo della commissione del Partito Democratico. Lapotrebbe avere un ruolo enorme nella programmazione e invece decide di lasciare andare le cose. Il mandato è stato spaccato a metà dall’emergenza Covid e tanti progetti che stavamo portando avanti si sono interrotti a causa della pandemia. Il Covid ha reso centrale la questione della salute e della sanità: tante persone hanno incontrato problemi e disservizi legati per esempio alla questione del medico di base o a quella delle liste d’attesa per visite e interventi”. Comincia così l’intervista a...