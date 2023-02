Pd | Gabriele Riva | “Gli hub stanno rovinando la pianura Serve una cabina di regia”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. Lui c’ha quella faccia lì. Quella del bravo ragazzo, pulito e serio. E non è solo una cosa che sembra, piuttosto che è. Uno che voteresti anche solo per l’empatia e la trasparenza che ti trasmette quando ti parla. Ma che dietro il fare di un ragazzo semplice, alla mano, nasconde una competenza non indifferente che lui stesso scopre, senza troppi timori reverenziali, quando inizia a parlare., ex sindaco di Arzago per 15 anni, per 9 segretario provinciale del Partito Democratico, è uno che la sa lunga, e da tempo. I pensieri, le analisi e i le visioni che porta, lo capisci, altro non sono che il frutto di una passione trasformata in fare, di un impegno costruito nel tempo, di una passione, quella per la politica, respirata in casa fin da quando era piccolo, grazie anche alla sua famiglia. E se il suo modo di fare, per via della ...