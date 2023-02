(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti dei dati comunicati dalla Commissione nazionale. Dopo una settimana di congressi possiamo affermare che lasarà fra due candidati,e contendibile". Lo dice Marco, portavoce della mozione. "Ma il dato è che noi siamo sopra le aspettative, nemmeno i più ottimisti potevano prevedere questo risultato. Avevamo detto in tutti i modi che le sale straripanti di persone avrebbero stravolto i sondaggi, i congressi di circolo ci hanno dato ragione -prosegue il deputato del Pd-. Alle primarie si sfideranno Bonaccini e. Sarà una confronto tra continuità e cambiamento. E siamo certi che ci sia davvero la voglia di cambiare il Pd e la sinistra stavolta, per questoElly”.

Nel merito non c'è. I numeri sono difficili ma i conti li faremo alla fine. Il "caso ... sul voto l'ombra delle 'tessere dopate' Intervista a Marco: 'Con Elly Schlein per cambiare il Pd,...E che il dato vero è che laè aperta". Marco, il portavoce nazionale della mozione Schlein è un giovane con i piedi per terra, già nel gruppo di mischia di "Piazza Grande", la ...

Pd: Furfaro, ‘partita aperta ma vincerà Schlein’ Il Sannio Quotidiano

Effetto Schlein, sale la febbre fra i suoi: «La partita è aperta» Domani

Pd: derby tra Bonafè e Marcucci contro Fossi LA NAZIONE

Under 15 Regionali: Vallorco-Pro Eureka 2-0 Corriere della Sera

Prima Categoria D. Vittoria esterna per la Riese, piegato 2-1 il San Lorenzo Tuttocampo

Dopo una settimana di congressi possiamo affermare che la partita sarà fra due candidati, aperta e contendibile”. Lo dice Marco Furfaro, portavoce della mozione Schlein. “Ma il dato è che noi siamo ..."Basta promesse sulla sicurezza ferroviaria, Salvini faccia chiarezza. Come intende garantire che il trasporto ferroviario delle merci, e in particolare di quelle infiammabili, sia compatibile con la ...