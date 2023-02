Pd | candidati sul palco solo per Majorino | per D' Amato spazio da remoto**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb (Adnkronos) - I 4alla segreteria del Pd si troveranno insieme sulper tirare la volata a Pierfrancescoper le regionali. L'annuncio ufficiale arrivatooggi, con l'appuntamento per l'evento delle 18 al teatro del Buratto a Milano, chiude il tormentone aperto all'indomani dell'invito (via social) fatto da Gianni Cuperlo a Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli. "Ho lanciato la proposta agli altridi un impegno finale per una o due manifestazioni che ci vedessero tutti insieme a sostenere un traguardo comune", ha spiegato Cuperlo nel filo diretto con radio Immagina. Ma a bersaglio alla fine è andatol'evento per, mentre nonostante le buone intenzioni Alessio D'non avrà i ...