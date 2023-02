Pd | annullate 3000 tessere su 4500 a Caserta Ma Picierno ci ride su | «Casi isolati»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tremilain odore di tarocco cancellate. E il loro numero potrebbe persino aumentare. Il congresso del Pd in provincia diannaspa ancora tra veleni e sospetti. Ma tant’è: ieri la commissione nazionale di garanzia ha calato la scure sulle adesioni dopo le polemiche incrociate tra i sostenitori delle varie mozioni congressuali. Nel mirino, quella che fa capo a Stefano Bonaccini, appoggiato in Campania da gran parte degli eletti e dei dirigenti. A cominciare dal governatore De Luca e dal di lui figlio Piero, vice-capogruppo dem a Montecitorio, che coordina la la strategia di Bonaccini nel Mezzogiorno. La mannaia della commissione di garanzia ha colpito soprattutto qui. Sono della mozione Bonaccini Non poteva che essere così dopo il clamoroso boom di iscritti registrato a Sessa Aurunca, città natale del presidente del Consiglio regionale, ...