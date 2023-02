(Di giovedì 9 febbraio 2023) Andrea, dagli studi di SkySport24, parla die della situazionenerazzurro in vista del prossimo impegno contro la SampdoriaE CHI? – Ecco il commento di Andreariguardo ae a chi tra Dzeko e Lukaku potrebbe affiancarlo in vista del prossimo match contro la Sampdoria: «è imprescindibile per l’Inter. Va incontro alle esigenze della squadra, facendo anche lavoro sporco. Ormai è un attaccante completo. La differenza con il passato si vede di partita in partita. Bisogna capire chi avrà affianco a Marassi. Crescono le quotazioni di Lukaku, ma Dzeko rimane sempre una scelta valida». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

... commento di Luca Marchegiani, a bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea. A partire dalle ore ... travolgendo il Milan 3 - 0 con una prestazione netta e i sigilli di Dimarco, Dzeko e...... Andrea, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è pronto a lasciare in panchina Romelu Lukaku , schierando come coppia d'attacco Edin Dzeko eMartinez , per il quale sarebbe la prima ...

Paventi: «Lautaro Martinez punto fermo dell’attacco dell’Inter. A Marassi…» Inter-News.it

Paventi: «Dzeko ha continuità realizzativa. Lukaku ancora lontano ... Inter-News.it

Paventi: «Skriniar titolare in Inter-Milan! In attacco due favoriti» Inter-News.it

Paventi riassume: "Inter-Parma Dei giocatori hanno perso un ... L'Interista

Inter-Empoli, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Paventi ha commentato il dualismo momentaneo tra Dzeko e Lukaku. L’attaccante bosniaco è in grande forma contro un Big Rom in fase di recupero COPPIA FAVORITA - Andrea Paventi ha parlato della coppia ...La situazione in casa Inter per il reparto offensivo e dall’allenamento in vista del derby contro il Milan, in programma domenica sera. Tuttavia il secondo tempo Romelu Lukaku lascia sempre degli spir ...