Paventi | «Dimarco sta facendo bene Inter | con la Sampdoria non facile»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023), in collegamento dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato del grande momento di. Il giornalista si è poi soffermato sulla partita di lunedì trae sul doppio impegno di Champions League contro il Porto. IL SACRIFICIO PAGA ? Andreaha parlato della grande stagione di Federicocon la maglia dell’: «Questo è sicuramente un momento positivo. Gli unici passi falsi sono arrivati con il Monza e con l’Empoli, per il resto solo vittorie e questo rappresenta la continuità di un gruppo e di alcuni calciatori. Uno di questi è Federicoche viene dalla cantera nerazzurra e sta trovando spesso gol e assist. È riuscito a non far sentire la mancanza di Ivan Perisic dopo aver aspettato per un anno di trovare ...