Papa Francesco incontra la vedova e le figlie di Gianluca Vialli | “Volevano condividere con il Pontefice il grande desiderio che lui ha avuto nel cuore fino alla morte”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La famigliaè stata ricevuta da. Come riporta l’Osservatore Romano, la 18enne Olivia e la sedicenne Sofia,dell’ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Cremonese, sono arrivate, assiememamma, Cathryn White Cooper, nell’aula delle udienze Paolo VI. Le due ragazze hanno donato auna maglietta della nazionale italiana con su scritto il nome del, ma soprattutto, come scrive Vaticannews “si sono presentate con l’impegno a rilanciare la coraggiosa testimonianza cristiana di amore per la vita che ha portato il “capitano” della famiglia a vivere e raccontare la malattia – il cancro – senza vergognarsi della fragilità. Perché il suo stile fosse di sostegno ad altre persone che soffrono lontano dai riflettori”. Sempre ...