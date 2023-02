Paola Egonu stasera a Sanremo | «L' Italia è un paese razzista ma migliora Meloni? Mai detto che lascio l' Italia per lei»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non usa giri di parola. «L'è un, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì»....

Così, la pallavolista che stasera sarà ospite di Sanremo 2023, tornando sulle polemiche che hanno preceduto il suo arrivo nella città dei fiori. "Emozionatissima",ha confermato che ...Si scalda la conferenza stampa che ha seguito la seconda serata del Festival di Sanremo . La pallavolista, che stasera sarà alla conduzione al fianco di Amadeus , ha risposto a Matteo Salvini . "Secondo me l'Italia è un Paese razzista , anche se sta migliorando. Non voglio fare la polemica, ...

Lo dice Paola Egonu, pallavolista di origini nigeriana, stasera co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi al festival di Sanremo. «L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non ...Elegante, splendida, tanto che qualcuno tra i giornalisti della sala stampa al suo arrivo (in leggero ritardo sembra per problemi di volo) le urla: "Paola sei bellissima!". La Egonu, saluta, ringrazia ...