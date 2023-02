Paola Egonu | “L’Italia è un Paese razzista” Stasera a Sanremo ci toccherà un altro pistolotto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non usa giri di parole. “Sì,è un”. Promette scintille il monologo della pallavolistasul palco dell’Ariston a2023. Non sono qui per “fare polemica o la vittima ma dire come stanno le cose”, dice. E pensare che proprio questo il vicepremier, Matteo Salvini, si era augurato di non ascoltare dalle parole dell’atleta azzurra che prenderà il testimone dalla Fagnani come co-conduttrice. Si era augurato cioè che dal palco non venisse veicolata l’idea, errata, degli italiani come gente. Salvini aveva commentato l’giorno la presenza, nel ruolo di co-conduttrice della serata di giovedì, di. Nei giorni scorsi, infatti, la stella ...