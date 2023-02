Paola Egonu a Sanremo | Italia Paese razzista | ma sta migliorando

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Sì, l'è un. Ma questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti. È un, che però sta". A dirlo è stata Paolo, nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza serata della kermesse che vedrà la pallavolista co-conduttrice al fianco di Amadeus. "Non voglio sembrare polemica o fare la vittima, ma semplicemente dire come stanno le cose", ha aggiunto, rispondendo così alle domande dei giornalisti e alle polemiche che hanno preceduto il suo arrivo nella città dei fiori. "Emozionatissima",ha confermato che stasera parlerà anche di razzismo: "Mi racconterò, quindi sì".