Palloni spia cinesi | anche l’Italia tra i 40 paesi allertati dall’intelligence statunitense

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Volano nei cieli di mezzo mondo iche, secondo quanto afferma la Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato aggiunge che la flotta ha sorvolato eto oltre 40e che a guidarla sarebbe l’esercito cinese.fa parte dei quaranta stati con cui gli Usa hanno condiviso le informazioni sui. Il dipartimento di stato Usa ha informato circa 150 persone di circa 40 ambasciate e ha inviato a tutte le sue rappresentanze diplomatiche “informazioni dettagliate” che possono essere condivise con partner e alleati. Isono dotati di più antenne per la raccolta di informazioni e geolocalizzare i segnali. “Le immagini ad alta ...

AGI - Il pallonecinese abbattuto dai jet statunitensi operava con una tecnologia di sorveglianza elettronica in ... Faceva 'parte di una flotta didella Repubblica popolare cinese ...Leggi Anche Casa Bianca: 'Icinesi inviati su cinque continenti' Leggi Anche Le 'stazioni segrete' della polizia di Pechino per controllare i cinesi nel mondo: ben 11 sono in Italia 'L'esercito cinese dietro al ...

L'analisi dei detriti del pallone-spia è risultata "incoerente" con la spiegazione della Cina, secondo cui si trattava di un pallone meteorologico andato fuori rotta. Lo afferma un funzionario del ...Un pallone spia cinese è anche in Italia Secondo quanto trapela da parte di fonti diplomatiche, c'è anche il nostro Paese tra la quarantina di Stati con cui gli Usa hanno condiviso le informazioni ...