Palermo | Toni su Brunori | 'Credo meriti di fare il salto nella A'

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dal passato al presente rosanero . Luca, grande ex attaccante del(tra le altre), è stato intervistato per la 'Gazzetta' e ha parlato dell'attuale capitano Matteo Brunori , che sta trascinando la squadra a suon di gol. '...Ilè reduce da nove risuolati utili consecutivi, dall'altra parte il Genoa - secondo in ... e Tutino, che ha fallito un penalty: "Rispetto alle caratteristiche di, Soleri per alcune cose ...

Palermo, Toni su Brunori: “Ha dimostrato di non aver sentito il salto di categoria” Mediagol.it

GazzaSport - Toni: "Brunori può trascinare il Palermo" TifosiPalermo

Ex Palermo, Toni: “Brunori può portare in alto i rosa. Sono andato a ... GoalSicilia.it

Corini: “Luca Toni può essere riferimento per Soleri. Rigore Tutino Vi dico la mia” Mediagol.it

Palermo, notte di esami: “La gara contro il Genoa per capire chi siamo” La Repubblica

IL PALERMO DI CORINI “Questo Palermo è l’inizio di qualcosa ... dello scorso anno e lo è per come si prepara durante le settimane”. PARALLELISMO TONI-SOLERI “Lo ricorda nelle caratteristiche per ...Il Palermo è reduce da nove risuolati utili consecutivi ... "Rispetto alle caratteristiche di Toni, Soleri per alcune cose lì rispecchia. Luca per Edoardo può essere un riferimento. Rigore Tutino Lui ...