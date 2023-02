Oms | -89% casi Covid e -8% morti nell’ultimo mese

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nei 28 giorni dal 9 gennaio al 5 febbraio, a livello globale sono stati registrati quasi 10,5 milioni di nuovie oltre 90mila. Rispetto ai 28 giorni precedenti, “dominati da una grande ondata di contagi e decessi nella regione del Pacifico occidentale e in particolare in Cina”, isegnano un -89% e leun -8%, riporta nell’Organizzazione mondiale della sanità nel bollettino che diffonde settimanalmente. Al 5 febbraio scorso, da inizio pandemia sono oltre 754 milioni i contagi confermati e oltre 6,8 milioni i decessi. L’Oms torna a precisare che “le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni” da Sars-CoV-2, “come mostrano le indagini sulla prevalenza. Questo è in parte dovuto alla riduzione dei test e ai ritardi nella ...

I morti per Covid sono infatti in aumento in tre Regioni dell’Oms: Mediterraneo orientale (+45%), Africana (+21%) e Americhe (+14%). Le tendenze epidemiologiche nei 28 giorni sotto esame sono state co ...RAPPORTO OMS. A livello globale, negli ultimi 28 giorni (dal 9 gennaio al 5 febbraio 2023), si sono registrati quasi 10,5 milioni di nuovi casi Covid e oltre 90.000 morti, con un calo, rispettivamente ...