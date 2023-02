Omicidio Pasquale Palermo | arrestate due persone

(Di giovedì 9 febbraio 2023): presi i presunti esecutori materiali. Fu punito dal clan Sarno per impedire il passaggio con i De Luca Bossa, punito dal clan anche per aver venduto armi che avrebbe dovuto custodire. Il sette febbraio 2023, la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sono due i destinatati: Vincenzo Cece, già detenuto presso la Casa circondariale di Asti e Domenico Amitrano, detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. A darne notizia la Procura di Napoli. I due indagati sono gravemente indiziati dell’di, classe 1964, ...

L'omicidio di quel giovane carabiniere di leva "fu di stampo ... 1987 mentre rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata durante una breve licenza pasquale. Il corpo del ragazzo – come riportato ...