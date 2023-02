Oltre Sanremo | il Grande Fratello Vip e Harry Potter La tv del 9 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 9su RaiUno alle 20.30 andrà in onda il terzo appuntamento con il Festival di, condotto da Amadeus. Ad affiancarlo, nel ruolo di co-conduttore, ci sarà Gianni Morandi, che sarà presente ogni sera sul palco. Accanto a loro stasera ci sarà la campionessa di volley Paola Egonu, attesa in particolare per un monologo che potrebbe affrontare temi legati al razzismo. Si esibiranno tutti e 28 gli artisti in gara. Verrà effettuata una media dei voti della giuria demoscopica e del televoto con quelli precedenti della sala stampa e verrà definita una nuova classifica complessiva. Gli ospiti annunciati sono i Maneskin e Peppino Di Capri: quest’ultimo è un vero recordman del Festival con 15 presenze e per l’occasione celebrerà proprio all’Ariston la sua lunghissima carriera. Sul palco, in, ...