Oltre 15mila vittime del sisma in Turchia e Siria. Polemiche per i ritardi dei soccorsi

- Quasi 63mila i feriti nella sola Turchia. Il presidente Erdogan, in visita nei luoghi colpiti del terremoto, ha deciso di bloccare Twitter dopo le critiche sulla lentezza degli aiuti: 'Abbiamo ...Continua a crescere il bilancio del violento terremoto che ha scosso Turchia e Siria che ora è a16mila vittime . Secondo le autorità governative e sanitarie, sono morte 12.873 persone in Turchia e 3.162 in Siria, per un bilancio totale di 16.035 vittime confermate. Il presidente turco ...

Terremoto in Turchia e Siria, ora si contano oltre 15mila morti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Terremoto Siria e Turchia, morti potrebbero essere “oltre 15mila”: “Stiamo rintracciando ... Il Riformista

Terremoto, un'ecatombe: i morti sono oltre 15mila. I vigili del fuoco italiani salvano due ragazzi Alto Adige

Palermo, chiuso un bar abusivo. Al proprietario multa da oltre 15mila euro MeridioNews - Edizione Sicilia

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 16mila morti. 12enne estratto vivo ... Agenzia ANSA

Ancora nessuna notizia dell'italiano Angelo Zen. Il ministro Tajani: pare che l'ultimo contatto l'abbia avuto con la famiglia poco prima del terremoto ...ROMA. Hanno superato la soglia delle 15.000 vittime i terremoti che hanno colpito il sud della Turchia provocando morte e distruzione anche nel nord della Siria. I feriti in Turchia sono almeno 62.914 ...