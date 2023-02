Nuovo sportello oncologico | questa sera l’inaugurazione a Senago

(Di giovedì 9 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi ascoltoper i pazienti: un supporto su cui potranno contare, grazie all’iniziativa messa a punto da Comune, associazione C6 Siloku e Rica Hub.dellodi ascolto per pazienti oncologici Quello che si appresta ad aprire aper i pazienti oncologici è undi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Unoal servizio degli alessandrini, che si propone come luogo di ascolto delle istanze dei cittadini, e come concreto interfaccia per tutti coloro che vogliono segnalare problemi e disservizi ...Vediamo allora tutte le caratteristiche delBuono Risparmiosemplice emesso da Poste Italiane. ... Altro vantaggio è la possibilità di acquistare presso qualsiasidel gruppo portando con ...

Lega, un nuovo sportello al servizio degli alessandrini Telecity News 24

Attivo a Carmagnola il nuovo Sportello Digitale per lo Spid (e non solo) Il carmagnolese

Nuoro. Nuovo sportello per il disbrigo delle pratiche IMU e TASI Cronache Nuoresi

L’Agenzia delle Entrate apre uno sportello per i servizi catastali in via Santa Caterina d’Alessandria LA NAZIONE

Più comunità energetiche grazie al nuovo sportello informativo RomaToday

A Senago nuovo sportello d'ascolto oncologico, l'inaugurazione giovedì 9 febbraio: nuovi strumenti e opportunità durante i percorsi di cura ...Dall’inizio del mese è stato attivato il sistema di prenotazione on line "Zero Code" della regione toscana per il prelievi ematici ed esami di laboratorio anche negli ospedali di Fucecchio e Castelfio ...