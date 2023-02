Nuovo PEI | Miceli | “Il Ministero dia indicazioni su come quantificare le ore di sostegno” VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "La volontà del legislatore di cambiare tutto per non cambiare niente, non calcola la ricaduta reale sulla scuola". Lo ha detto Walter, avvocato esperto in legislazione scolastica nel corso dello speciale di Orizzonte Scuola dedicata al. L'articoloPEI,: “Ildiasule ore di