Se così fosse e ilct arrivasse a Rio, l'italiano che ha vinto campionati in ognuno dei paesi (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia) in cui ha allenato diventerebbe il primo ...Commenta per primo Insono sicuri. Come riportato da O Globo , la Federcalcio brasiliana sarebbe disposta ad aspettare giugno per mettere sotto contratto Carlo Ancelotti comect dei verdeoro, lasciando ...

Nuovo ct Brasile, Ancelotti è il favorito: la Federcalcio brasiliana pronta a incontrare Florentino TUTTO mercato WEB

Nuovo ct Brasile, federazione punta tutto su Ancelotti - Calcio Agenzia ANSA

Più di 800 milioni di euro dagli USA per la nuova lega brasiliana Social Media Soccer

Brasile – Con l'inizio del nuovo anno scolastico il “Liceu Coração de ... Agenzia Notizie Salesiana

Il nuovo portiere del Celta Vigo arriva dal Brasile Calciomercato.com

E' Carlo Ancelotti il tecnico scelto dal presidente della federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, e dai suoi collaboratori per il ruolo di nuovo ct della Seleçao. (ANSA) ...Trattativa in corso tra Real Madrid e Federazione brasiliana Attualmente è immerso nel ritmo del flamenco e delle nacchere, nella città del museo del Prado e coccolato dal pubblico del "Santiago ...