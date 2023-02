Nuoto | Andrea Sabino | “Ho sofferto nel mandare via Arianna Castiglioni | ma l’ho fatto per il suo bene”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Che il rapporto consi fosse interrotto è stato lui stesso ad annunciarlo con un breve comunicato., deus ex machina del progetto Time Limit, che ha il suo cuore pulsante a Caserta, racconta a OA SPORT tutto quello che non c’è scritto nel breve annuncio di separazione dalla primatista italiana dei 100 rana., che cosa è successo con? Svelaci quello che nel comunicato non è scritto… “Ho dovuto fare questa scelta nel rispetto della mia persona come uomo e come allenatore. Non riuscivo più a dedicarmi a me stesso e alla crescita dei miei atleti e a far emergere i miei obiettivi e i miei sogni. L’ultimo periodo è stato molto complicato, ho cercato di aiutare un’atleta in grande difficoltà ...