Notizie Flash | 2 a edizione - Lo sport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) - Courchevel. Va a James Crawford l'oro in SuperG ai mondiali di sci alpino in corso sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel. Il canadese trionfa a sorpresa con il tempo di 1'07"22, precedendo di un solo centesimo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1'07"23). A completare il podio il francese Alexis Pinturault (1'07"48), vincitore della combinata. Solo quarto lo svizzero Marco Odermatt (1'07"59) grande favorito alla vigilia. Niente medaglie per gli italiani, il migliore è Mattia Casse 13° (1'08"32), più dietro Innerhofer (1'08"79) ventesimo e Guglielmo Bosca (1'08"96) ventiseiesimo. Caduta per Paris, fortunatamente senza conseguenze. Meribel. Due austriache al comando alla fine della seconda prova di discesa ai Mondiali di Méribel, in Francia. Stephanie Venier ha fatto segnare il miglior tempo, con un training chiuso in 1'29?80, per appena 1 centesimo di vantaggio ...